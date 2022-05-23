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В Болгарии призвали Евросоюз к единой позиции по российскому газу

Премьер Болгарии Петков призвал Евросоюз найти общую позицию по поставкам газа из России
Кирилл Петков

Кирилл Петков. Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков, прибывший в Рим с визитом, заявил о необходимости сформировать единую точку зрения стран-участниц Евросоюза по вопросу поставок природного газа из России. Его слова приводит РИА Новости.

Петков рассказал, что на встрече с итальянским коллегой Марио Драги они обсуждали «Газпром» и поставки российского газа. По его мнению, любая страна Европы не способна преодолеть эту проблему самостоятельно. Поэтому он призвал Евросоюз найти общую позицию по вопросам российских энергоресурсов.

«Необходимо иметь общую позицию, потому что Россия и "Газпром" имеют возможность предоставлять различные условия разным странам, что предполагает, что одни страны могут платить, а другие нет. Это станет одной из тем, которые будут обсуждаться на следующей встрече лидеров Европы», — подчеркнул Петков.

Болгарский премьер добавил, что в странах, где «Газпром» реализует значительные объемы природного газа — например, в Германии и Италии — возможно достичь компромиссов по оплате поставок. В случаях менее крупных рынков сбыта компания может ввести более сложные условия.

Ранее 23 мая стало известно, что Польша досрочно разорвала многолетние газовые отношения с Россией. Об этом сообщил уполномоченный польского правительства по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

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Марина Совина
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