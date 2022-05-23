Европейская страна попросила уточнить рекомендации по оплате российского газа

Bloomberg: премьер Нидерландов Рютте попросил ЕК уточнить рекомендации по оплате газа РФ

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте попросил Еврокомиссию (ЕК) уточнить рекомендации по оплате российского газа. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Издание отмечает, что Еврокомиссия издала несколько вариантов руководства по указанному вопросу, однако ни в одном из них не говорится в письменном виде, не противоречит ли открытие счета в рублях введенным против России санкциям.

«Европейская комиссия не точна, в этом проблема. Нидерланды попросили пояснения по этой части руководства», — заявил Марк Рютте, добавив, что власти страны рекомендовали компаниям перестраховаться, пока ситуация не прояснится.

Ранее Европейский союз предложил импортерам газа решение, позволяющее не нарушать антироссийские санкции и при этом удовлетворять требование президента России Владимира Путина об оплате топлива в рублях. Еврокомиссия призвала страны делать четкое заявление о том, что при оплате в валюте они считают свои обязательства выполненными. Исполнительный орган посоветовал компаниям не открывать рублевый счет в Газпромбанке, однако не добавлял, что это приведет к нарушению санкций.

