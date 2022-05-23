В Германии выразили уверенность в скором эмбарго на поставки российской нефти

Вице-канцлер Германии Хабек заявил о скором эмбарго стран ЕС на поставки российской нефти

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек выразил уверенность в том, что Европа в скором времени сможет ввести эмбарго на поставки российской нефти, даже несмотря на то, что ряд государств ЕС выступает против данной меры, сообщает ТАСС.

По его словам, в Евросоюзе лишь небольшое число стран, в частности Венгрия, не одобряют предлагаемые ограничительные меры. При этом он заявил, что и Будапешт может поменять свою позицию по данному вопросу, в связи с чем он спрогнозировал «прорыв» в обсуждении эмбарго в ближайшие дни.

Ранее государственный секретарь в Министерстве иностранных дел Норвегии Эйвинд Вад Петерссон ответил отказом на предложение Польши делиться с Украиной своей прибылью от экспорта нефти и газа. Петерссон отметил, что увеличившиеся доходы от нефти и газа в основном идут в Пенсионный фонд, который позволяет содержать «будущие поколения норвежцев».