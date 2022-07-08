Стала известна возможная дата возобновления распродажи IKEA

Baza: торговая сеть IKEA может возобновить онлайн-распродажу 11 июля

Шведско-нидерландская торговая сеть IKEA может возобновить распродажу товаров на своем сайте для покупателей из России в понедельник, 11 июля. Возможная дата возобновления работы стала известна из публикации в Telegram-канале Baza.

Магазин приостановил онлайн-распродажу в пятницу, 8 июля, из-за проблем с оформлением заказов. Компания планирует разобраться со сбоем за выходные.

По данным источников, руководство сети также обсуждает возможность организовать распродажу в самих магазинах, если не удастся решить проблемы с работой сайта. Однако в компании предположили, что это может вызвать повышенный ажиотаж и станет причиной столпотворения.

Распродажа бренда связана с окончательным его уходом с российского рынка. IKEA должна была начать онлайн-продажу товаров для всех желающих 5 июля, но сайт не выдержал наплыва покупателей. В итоге прием заявок был приостановлен — в компании пообещали возобновить продажи спустя время и посоветовали следить за обновлениями на сайте.