Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

IKEA приостановила распродажу на сайте

IKEA приостановила прием заявок на покупку товаров на российском сайте

Фото: Shutterstock

Шведско-нидерландская торговая сеть IKEA приостановила распродажу товаров на российском сайте. Прием онлайн-заявок временно недоступен. Об этом сообщается на сайте ретейлера.

«Наши товары очень хотят к вам домой, однако совершить покупку сейчас не получится», — заявили в компании и добавили, что в настоящий момент сотрудники обрабатывают уже принятые заказы. В IKEA пообещали, что возобновят продажи спустя время, и посоветовали следить за обновлениями на сайте.

Ранее компания ввела ограничения на покупку товаров на онлайн-распродаже. Покупателям дали возможность добавлять в корзины не более 70 позиций с одинаковым артикулом. При этом общая сумма товаров не должна превышать один миллион рублей, а их общий вес — одну тысячу килограммов.

IKEA должна была начать онлайн-распродажу товаров для всех желающих 5 июля, но сайт не выдержал наплыва покупателей. Как отмечалось в сообщении ретейлера, по техническим причинам оформление покупки на сайте было временно недоступно. Там также заверили, что товаров на складах достаточно, при этом офлайн-магазины закрыты, а отделы обмена и возврата работают в обычном режиме.

Распродажа шведско-нидерландского бренда связана с окончательным его уходом с российского рынка. 15 июля IKEA объявила о намерении продать четыре российских завода и сократить масштабы бизнеса в стране.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Абэ перестал подавать признаки жизни
Врач напомнил об опасности длительных перелетов для некоторых женщин
Раскрыта схема продажи российского угля за юани
Севшего за руль пьяным полицейского осудили за гибель россиянина в Кореновске
Гоген Солнцев не пришел на похороны матери
Лавров досрочно покинет встречу глав МИД в рамках G20
Решетова раскрыла способ борьбы со старением
«ВКонтакте» открыла API для эффективного использования видеозвонков
Лидер африканской сборной по футболу провалила тест на определение пола
Самый дешевый iPhone 13 рекордно подешевел
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.