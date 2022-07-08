IKEA приостановила распродажу на сайте

IKEA приостановила прием заявок на покупку товаров на российском сайте

Шведско-нидерландская торговая сеть IKEA приостановила распродажу товаров на российском сайте. Прием онлайн-заявок временно недоступен. Об этом сообщается на сайте ретейлера.

«Наши товары очень хотят к вам домой, однако совершить покупку сейчас не получится», — заявили в компании и добавили, что в настоящий момент сотрудники обрабатывают уже принятые заказы. В IKEA пообещали, что возобновят продажи спустя время, и посоветовали следить за обновлениями на сайте.

Ранее компания ввела ограничения на покупку товаров на онлайн-распродаже. Покупателям дали возможность добавлять в корзины не более 70 позиций с одинаковым артикулом. При этом общая сумма товаров не должна превышать один миллион рублей, а их общий вес — одну тысячу килограммов.

IKEA должна была начать онлайн-распродажу товаров для всех желающих 5 июля, но сайт не выдержал наплыва покупателей. Как отмечалось в сообщении ретейлера, по техническим причинам оформление покупки на сайте было временно недоступно. Там также заверили, что товаров на складах достаточно, при этом офлайн-магазины закрыты, а отделы обмена и возврата работают в обычном режиме.

Распродажа шведско-нидерландского бренда связана с окончательным его уходом с российского рынка. 15 июля IKEA объявила о намерении продать четыре российских завода и сократить масштабы бизнеса в стране.