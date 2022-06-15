IKEA объявила о полном уходе из России

Шведская IKEA заявила о продаже четырех заводов и увольнении сотрудников в России

Шведская IKEA — один из крупнейших продавцов и производителей мебели и товаров для дома — объявила о полном уходе из России. Компания решила продать четыре российских завода и сократить масштабы бизнеса в стране.

«За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. Ввиду этого мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем. Как следствие, группа компаний Inter IKEA и группа компаний Ingka приняли решение сократить масштаб бизнеса в России. Это трудное решение, но мы верим в то, что оно необходимо», — сообщили представители компании.

Мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем представители IKEA в России

Розничный бизнес IKEA в России поставят на паузу, что повлечет оптимизацию и увольнение многих сотрудников компании. Будет уменьшен штат на собственных производствах, а для всех четырех фабрик в России — в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях — начнут искать новых владельцев. Товары для дома, которые находятся сейчас на складах, распродадут сотрудникам и клиентам.

В России находятся 17 гипермаркетов IKEA. Согласно данным сервиса проверки контрагентов «Контур.Фокус», выручка управляющей сетью в России компании ООО «Икеа Дом» в 2020 году составила 123,1 миллиарда рублей.

Последствия ухода IKEA

Гендиректор сети гипермаркетов товаров для дома Hoff Максим Гришаков в конце апреля спрогнозировал последствия ухода IKEA из России. По его словам, это негативно скажется на рынке мебели в стране. Гришаков отметил, что после объявления IKEA о приостановке деятельности выручка Hoff в локациях, где присутствовал ретейлер, выросла на 5-25 процентов. Однако он уточнил, что в перспективе отсутствие такого сильного конкурента приведет к негативным последствиям для отечественного рынка мебели и товаров для дома.

123,1 миллиарда рублей составила в 2020 году выручка компании ООО «Икеа Дом»

«Весь мой прежний опыт говорит, что, как только снижается конкуренция, начинает снижаться качество, скорость, инновации. Никто тебя уже не держит в тонусе. Когда есть динамика и сильные игроки — в итоге выигрывают все. Рынок становится больше, число клиентов растет, количество переходит в качество», — объяснил Гришаков.

Кто еще ушел из России

После начала специальной военной операции России на Украине ряд компаний в сферах моды, косметики, бытовой химии, продуктов питания и строительных материалов объявил об уходе с российского рынка. Так, работу на территории страны приостановили производители спортивной одежды Adidas, Nike, Puma; компании H&M, Levi’s, Mango, Crocs, Inditex, PVH Corp., Marks & Spencer, люксовые бренды Сhanel, Louis Vuitton, Cartier, Hermes, магазины Yum! Brands, Uniqlo, Hugo Boss, Victoria's Secret, ASOS.

В сфере косметики, бытовой химии и парфюмерии объявили о приостановке либо изменении схемы работы компании Essity, Unilever, Colgate-Palmolive, Estee Lauder и LVMH, L'Oreal, Coty.

На рынке товаров для дома и ремонта кроме IKEA российский ранок покинул производитель окон VELUX, производитель сантехники Geberit, немецкий концерн Henkel, Teknos Group, компании Holland Colours, Jotun и Hempel.