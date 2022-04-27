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Оценены последствия ухода IKEA из России

В Hoff спрогнозировали, что уход IKEA из России негативно скажется на рынке мебели

Фото: Igor Russak / globallookpress.com

Окончательный уход IKEA из России негативно скажется на рынке мебели в стране. Такой прогноз дал гендиректор сети гипермаркетов товаров для дома Hoff Максим Гришаков, пишет РИА Новости.

Специалист отметил, что после объявления IKEA о приостановке деятельности выручка Hoff в локациях, где присутствовал шведско-нидерландский ретейлер, выросла на 5-25 процентов. Однако Гришаков уточнил, что в перспективе отсутствие такого сильного конкурента приведет к негативным последствиям для отечественного рынка мебели и товаров для дома.

«Лично я считаю, что уход IKEA никому не пойдет на пользу. Весь мой прежний опыт говорит, что как только снижается конкуренция, начинает снижаться качество, скорость, инновации. Никто тебя уже не держит в тонусе. Когда есть динамика и сильные игроки — в итоге выигрывают все. Рынок становится больше, число клиентов растет, количество переходит в качество», — пояснил эксперт.

Гендиректор Hoff добавил, что не наблюдает признаков сворачивания деятельности IKEA в России. По словам Гришакова, некоторые магазины сети продолжают отрабатывать заказы, сделанные до закрытия, а офисы продолжают работать.

«Более того, у них планировались к открытию летом и осенью два-три магазина. Там по-прежнему идут стройки и ремонты. Я не очень верю, что IKEA действительно окончательно уйдет», — заявил специалист. Гришаков также обратил внимание, что в Hoff пока не поступают массовые обращения от оставшихся без работы сотрудников IKEA.

Ранее гендиректор Hoff спрогнозировал, что в 2022 году мебель в России подорожает как минимум на 10 процентов. По оценкам Гришакова, это произойдет на фоне проблем с логистикой и отсутствие возможностей у мебельных ретейлеров сдерживать рост цен за счет своей маржи.

Нина Ташевская
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