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Российские власти подключились к суду против IKEA

Роспотребнадзор сообщил, что подключился к судебному разбирательству с IKEA

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Роспотребнадзор сообщил, что подключился к судебному разбирательству с компанией IKEA, покидающей российский рынок. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале органа исполнительной власти.

В ведомстве пояснили, что российские юрлица, действующие от лица иностранных брендов, несут ответственность перед своими клиентами. «Служба вступила в процесс, поскольку уполномочена давать заключения по делам о возможных нарушениях прав потребителей», — уточняется в публикации.

О предъявлении иска к IKEA из-за нарушения прав покупателей ранее сообщила «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ). ОПИ намерена добиться, чтобы россияне могли обменять купленные предметы в случае дефекта или отремонтировать их при необходимости.

IKEA, закрыв магазины, пыталась провести в стране онлайн-распродажу оставшихся товаров, однако 8 июля приостановила ее. «Наши товары очень хотят к вам домой, однако совершить покупку сейчас не получится», — заявили в компании и добавили, что в настоящий момент сотрудники обрабатывают уже принятые заказы.

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Платон Щукин
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