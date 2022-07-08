Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В США испытали новый двигатель для вертолетов

Армия США испытала новый двигатель T901 для вертолетов Apache и Black Hawk

Фото: U.S. Army

Армия США завершила первый этап испытаний усовершенствованного двигателя T901, который получат многоцелевые вертолеты UH-60 Black Hawk и ударные AH-64 Apache. Об этом пишет Defense News.

Отмечается, что с момента первого запуска, который состоялся 22 марта, двигатель проработал 100 часов. «В ходе мероприятия были успешно проверены и подтверждены эксплуатационные характеристики армейского вертолетного двигателя следующего поколения», — отметили в сообщении армии США.

В 2019 году в рамках программы Improved Turbine Engine Program (ITEP) военные выбрали двигатель T901 компании General Electric. Силовую установку мощностью 3000 лошадиных сил также получат перспективные ударные вертолеты. Отмечается, что летные испытания прототипов с новым двигателем начнутся осенью. До конца испытаний образцы нового двигателя проработают 5000 часов.

Материалы по теме:
Гиперзвуковая гонка. Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
Гиперзвуковая гонка.Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
24 декабря 2021
Проклятие команчи Почему США ищут замену легендарному вертолету Apache
Проклятие команчиПочему США ищут замену легендарному вертолету Apache
6 марта 2020

В апреле компания Sikorsky заявила, что разрабатываемый в рамках программы Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA) вертолет Raider X готов на 85 процентов.

В марте стало известно, что армия США начала испытания турбовального двигателя General Electric T901. Силовой агрегат стал развитием двигателя T700, который используют в UH-60 и AH-64.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Россия пригрозила «в ближайшие дни» принять меры из-за транзита в Калининград
Число уязвимых перед дефолтом стран мира удвоилось
Умер заслуженный художник России Леонид Баранов
Поставки чипов для смартфонов упали
Экс-глава Минфина Риши Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьера Британии
Раскрыты данные о слежке россиян за партнерами
В ЛНР оценили влияние отставки Джонсона на поставки оружия Киеву
Пара избила вооруженного грабителя и попала на видео
Россияне массово заинтересовались автобусными поездками в один регион страны
Гоген Солнцев объяснил свое отсутствие на похоронах матери
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.