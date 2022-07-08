В США испытали новый двигатель для вертолетов

Армия США испытала новый двигатель T901 для вертолетов Apache и Black Hawk

Армия США завершила первый этап испытаний усовершенствованного двигателя T901, который получат многоцелевые вертолеты UH-60 Black Hawk и ударные AH-64 Apache. Об этом пишет Defense News.

Отмечается, что с момента первого запуска, который состоялся 22 марта, двигатель проработал 100 часов. «В ходе мероприятия были успешно проверены и подтверждены эксплуатационные характеристики армейского вертолетного двигателя следующего поколения», — отметили в сообщении армии США.

В 2019 году в рамках программы Improved Turbine Engine Program (ITEP) военные выбрали двигатель T901 компании General Electric. Силовую установку мощностью 3000 лошадиных сил также получат перспективные ударные вертолеты. Отмечается, что летные испытания прототипов с новым двигателем начнутся осенью. До конца испытаний образцы нового двигателя проработают 5000 часов.

В апреле компания Sikorsky заявила, что разрабатываемый в рамках программы Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA) вертолет Raider X готов на 85 процентов.

В марте стало известно, что армия США начала испытания турбовального двигателя General Electric T901. Силовой агрегат стал развитием двигателя T700, который используют в UH-60 и AH-64.