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В Алтайском крае пройдет всероссийский Шукшинский кинофестиваль

В Алтайском крае с 19 по 23 июля пройдет XXIV всероссийский Шукшинский фестиваль

Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

В Алтайском крае с 19 по 23 июля пройдет XXIV всероссийский Шукшинский кинофестиваль. Показы конкурсной программы намечены в Барнауле и Бийске, а также в сельских 3-D кинозалах, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу краевого Минкульта.

Мероприятие будет открыто картиной «Мятный пряник» режиссера Андрея Карасо, показ которой состоится 19 июля в кинотеатре «Мир» в Барнауле. Всего в рамках фестиваля будут представлены 11 фильмов, среди которых — «Непослушник», «Мятный пряник», «Сон», «Родители строгого режима», «Дьулуур: мас-рестлинг», «Иваново счастье» и другие.

В афишу также вошли две спецпрограммы — ретроспективы картин Андрея Кончаловского и Натальи Бондарчук, а также премьера документального фильма «Монета страны Малави», созданная Алексеем Федорчено. Жюри кинофестиваля возглавил ответственный секретарь Союза кинематографистов России Михаил Калинин.

Ранее сообщалось, что на территории сочинского курорта «Роза Хутор» с 18 по 24 сентября впервые пройдет фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Участие в мероприятии уже подтвердили представители таких отечественных онлайн-площадок, как Кинопоиск, Okko, KION, START, Premier, IVI и More.tv. 

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Валентина Процкова
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