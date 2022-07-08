Казахстан выйдет из валютного соглашения СНГ

Токаев подписал указ о выходе Казахстана из валютного соглашения СНГ

В Казахстане останавливают действие соглашения о создании Межгосударственного валютного комитета стран СНГ, документ был подписан девять лет назад. Соответствующий указ президента республики Касым-Жомарта Токаева опубликовали в официальной базе нормативно-правовых актов страны, сообщает ТАСС.

«Утвердить протокол о прекращении действия соглашения о создании Межгосударственного валютного комитета от 26 мая 1995 года, совершенный в Минске 25 октября 2013 года», — говорится в документе, который вступает в силу с 8 июля 2022 года.

Целью валютного комитета СНГ было развитие сотрудничества в области валютно-платежных и кредитных отношений, сближение и совершенствование валютного законодательства государств — участников СНГ, а также осуществление согласованных действий в вопросах валютного контроля.

Решением СНГ Комитет упразднили ещё в 2013 году в Минске.

В пояснительной записке к проекту указа президента Казахстана, которую опубликовали в начале прошлого года, говорится, что функции валютного комитета СНГ «решено осуществлять на постоянно действующем совещании министров финансов государств — участников СНГ и органах отраслевого сотрудничества СНГ в данной сфере».