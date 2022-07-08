Россияне захотели доллар по 65 копеек

«Открытие»: 26 процентов россиян хотели бы доллар по 65 копеек

Около 26 процентов россиян хотели бы видеть «советский» курс доллара — на уровне 65 копеек. Еще 27 процентов опрошенных считают, что курс должен быть около 20-30 рублей за доллар, говорится в опросе банка «Открытие» (результаты есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Порядка 18 процентов хотят доллар по 30-50 рублей, 15 процентов -— по 50-70 рублей, 8 процентов — по 70-80 рублей, еще 5 процентов — свыше 80 рублей за доллар. В целом 19 процентов опрошенных считают, что нынешний курс рубля к доллару искусственно завышен. По мнению 27 процентов, он, наоборот, искусственно занижен. Реальным нынешний курс рубля сочли 24 процента.

Лишь 19 процентов полагают, что нынешний курс вредит российской экономике и рубль нужно ослаблять ради помощи отечественным экспортерам. По мнению 39 процентов делать этого не следует. Около 61 процента респондентов не собираются активно покупать доллары, если в России после 9 сентября снимут ограничения на валютообменные операции. Около 18 процентов хотят сделать это для поездок за границу, еще 13 процентов — для формирования личных валютных резервов.

Опрос также показал, что 55 процентов россиян постоянно или часто следят за курсом рубля к доллару и другим иностранным валютам (22 процента делают это каждый день, еще 33 процента — часто, не реже двух раз в неделю). 24 процентов следят за изменениями несколько раз в месяц. Не чаще раза в месяц обращают внимание на курс 13 процентов, а восемь процентов не следят вообще.

Ранее замминистра промышленности и торговли России Василий Осьмаков предостерег от «оголтелой» борьбы против сильного рубля.