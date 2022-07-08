Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Россияне захотели доллар по 65 копеек

«Открытие»: 26 процентов россиян хотели бы доллар по 65 копеек

Фото: Mark Lennihan / AP

Около 26 процентов россиян хотели бы видеть «советский» курс доллара — на уровне 65 копеек. Еще 27 процентов опрошенных считают, что курс должен быть около 20-30 рублей за доллар, говорится в опросе банка «Открытие» (результаты есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Порядка 18 процентов хотят доллар по 30-50 рублей, 15 процентов -— по 50-70 рублей, 8 процентов — по 70-80 рублей, еще 5 процентов — свыше 80 рублей за доллар. В целом 19 процентов опрошенных считают, что нынешний курс рубля к доллару искусственно завышен. По мнению 27 процентов, он, наоборот, искусственно занижен. Реальным нынешний курс рубля сочли 24 процента.

Курс доллара от TradingView

Лишь 19 процентов полагают, что нынешний курс вредит российской экономике и рубль нужно ослаблять ради помощи отечественным экспортерам. По мнению 39 процентов делать этого не следует. Около 61 процента респондентов не собираются активно покупать доллары, если в России после 9 сентября снимут ограничения на валютообменные операции. Около 18 процентов хотят сделать это для поездок за границу, еще 13 процентов — для формирования личных валютных резервов.

Опрос также показал, что 55 процентов россиян постоянно или часто следят за курсом рубля к доллару и другим иностранным валютам (22 процента делают это каждый день, еще 33 процента — часто, не реже двух раз в неделю). 24 процентов следят за изменениями несколько раз в месяц. Не чаще раза в месяц обращают внимание на курс 13 процентов, а восемь процентов не следят вообще.

Ранее замминистра промышленности и торговли России Василий Осьмаков предостерег от «оголтелой» борьбы против сильного рубля.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Российские политики отреагировали на убийство Синдзо Абэ
Россияне рассказали о слежке за возлюбленными в соцсетях
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
В российских магазинах начнут продавать только проверенные органические продукты
Совет Федерации одобрил обобщающий нормы об иноагентах закон
Франшиза «Гадкий я» собрала четыре миллиарда долларов
Кардиолог посоветовал россиянам есть больше жиросодержащих продуктов
Совет Федерации поддержал ужесточение наказания до 15 лет силовикам за пытки
Канадскую пловчиху накачали наркотиками и избили на вечеринке чемпионата мира
В Москве на парковке загорелась Tesla
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.