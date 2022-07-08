Российскому заключенному вменили обвинение за криминальный статус

В Воронеже полиция возбудила дело в отношении криминального авторитета из колонии

В Воронежской области правоохранители возбудили дело в отношении неоднократно судимого 47-летнего местного жителя за занятие высшего положения в преступной иерархии. Об этом в пятницу, 8 июля, «Ленте.ру» сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова.

По данным ведомства, с февраля 2020 года мужчина, отбывая наказания за имущественные преступления, руководил преступным миром колонии. Криминальный авторитет давал указания подчиненным с более низким статусом, а также распределял их обязанности в тюрьме.

Ему вменили обвинение, по которому может грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Майкопе суд приговорил к восьми годам и шести месяцам лишения свободы жителя Краснодарского края за криминальный статус.