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Российскому заключенному вменили обвинение за криминальный статус

В Воронеже полиция возбудила дело в отношении криминального авторитета из колонии

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Воронежской области правоохранители возбудили дело в отношении неоднократно судимого 47-летнего местного жителя за занятие высшего положения в преступной иерархии. Об этом в пятницу, 8 июля, «Ленте.ру» сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова.

По данным ведомства, с февраля 2020 года мужчина, отбывая наказания за имущественные преступления, руководил преступным миром колонии. Криминальный авторитет давал указания подчиненным с более низким статусом, а также распределял их обязанности в тюрьме.

Ему вменили обвинение, по которому может грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Майкопе суд приговорил к восьми годам и шести месяцам лишения свободы жителя Краснодарского края за криминальный статус.

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Екатерина Власова
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