Членам ОПГ вместе с полковником МВД России дали от трех до 24 лет колонии

В Курске суд дал до 24 лет членам ОПГ вместе с экс-главой УМВД региона за преступления

Курский областной суд приговорил восьмерых членов ОПГ к срокам от трех до 24 лет за заказные убийства, мошенничество, вымогательство и поджоги автомобилей. Об этом в пятницу, 8 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Установлено, что осужденные действовали на территории региона с июля 2011-го по май 2017 года.

Лидеру преступной группировки Дмитрию Волобуеву дали 24 года колонии строгого режима с отбыванием первых 15 лет в тюрьме. Он обязан выплатить штраф в размере 1,2 миллиона рублей. Его брат Николай Волобуев получил 12 лет колонии общего режима. Бывший глава курского УМВД России и экс-вице-мэр города полковник Николай Зайцев осужден на 9 лет колонии строгого режима и лишен специального звания полковник милиции.

Ранее сообщалось, что на процессе по уголовному делу о преступной группировке Дмитрия Волобуева прокурор запросил членам ОПГ сроки от семи лет до пожизненного наказания.

Судебный процесс по делу ОПГ длился три года.