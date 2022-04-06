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Членам ОПГ вместе с полковником МВД России запросили от семи лет до пожизненного

Прокурор запросил от 7 лет до пожизненного членам ОПГ, среди которых экс-глава УМВД Курска
Николай Зайцев

Николай Зайцев. Фото: Пресс-служба УМВД России по г.Курску

В Курском областном суде на процессе по уголовному делу о преступной группировке Дмитрия Волобуева прокурор запросил членам ОПГ сроки от семи лет до пожизненного наказания. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

За два заказных убийства, поджог и попытку мошенничества главаря ОПГ прокурор предложил отправить в места лишения свободы пожизненно за его исключительную опасность для общества. Его брату Николаю грозит 14 лет.

Также в состав банды, по версии следствия, входил бывший глава курского УМВД России и экс-вице-мэр города полковник Николай Зайцев. Ему вменяется вымогательство 20 гаражей стоимостью 8,2 миллиона рублей у местного предпринимателя. Для него и его сына Владимира прокурор попросил по 11,5 года с лишением званий полковника и лейтенанта соответственно.

Еще двоим членам ОПГ предложено 24 и 18 лет лишения свободы.

Судебный процесс по делу ОПГ длится уже три года.

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Любовь Ширижик
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