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Звезда «Миллиардов» Дэмиэн Льюис анонсировал дебютный альбом

Звезда «Миллиардов» Дэмиэн Льюис анонсировал дебютный альбом и два выступления в Англии

Фото: Molly Darlington / Reuters

Британский актер Дэмиэн Льюис выпустит свой первый музыкальный альбом. Об этом сообщает Daily Mail.

Релиз альбома назначен на 2023 год. Перед выходом пластинки Льюис планирует дважды выступить перед аудиторией. 4 августа он появится на сцене лондонского зала Omeara в качестве разогрева. 7 августа Дэмиэн исполнит песни на фестивале Wilderness Festival в Оксфорде.

«Я с нетерпением жду возможности выступить и исполнить песни, которые я записал для своего дебютного альбома. Здорово возвращаться на сцену, но уже с гитарой в руке», — передает его слова Daily Mail.

Льюис играет на гитаре с 12 лет. Еще до того, как он приобрел известность как актер, он исполнял песни на улицах Лондона. В 2021 году звезда сериала «Миллиарды» признался, что слишком «труслив», чтобы заниматься музыкой. Он также рассказал, что кто-то должен «вытолкнуть его из зоны комфорта».

Ранее стало известно о лучших музыкантах года. В числе них оказались группа Silk Sonic и рэпер Кендрик Ламар.

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