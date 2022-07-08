Звезда «Миллиардов» Дэмиэн Льюис анонсировал дебютный альбом
Британский актер Дэмиэн Льюис выпустит свой первый музыкальный альбом. Об этом сообщает Daily Mail.
Релиз альбома назначен на 2023 год. Перед выходом пластинки Льюис планирует дважды выступить перед аудиторией. 4 августа он появится на сцене лондонского зала Omeara в качестве разогрева. 7 августа Дэмиэн исполнит песни на фестивале Wilderness Festival в Оксфорде.
«Я с нетерпением жду возможности выступить и исполнить песни, которые я записал для своего дебютного альбома. Здорово возвращаться на сцену, но уже с гитарой в руке», — передает его слова Daily Mail.
Льюис играет на гитаре с 12 лет. Еще до того, как он приобрел известность как актер, он исполнял песни на улицах Лондона. В 2021 году звезда сериала «Миллиарды» признался, что слишком «труслив», чтобы заниматься музыкой. Он также рассказал, что кто-то должен «вытолкнуть его из зоны комфорта».
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