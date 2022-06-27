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Названы лучшие музыканты года

Группа Silk Sonic и рэпер Кендрик Ламар получили премию BET Awards
Silk Sonic

Silk Sonic. Фото: Aaron J. Thornton / Getty Images / BET

Названы лучшие музыканты и актеры года по версии премии BET Awards. Список победителей опубликован на сайте мероприятия.

Дуэт Андерсона Паака и Бруно Марса Silc Sonic получил награду в номинации «Группа года», а также был отмечен за лучший альбом An Evening with Silk Sonic. Главным хип-хоп-артистом был признан Кендрик Ламар, в то время как главной рэпершей была объявлена Megan Thee Stallion. Среди R&B-исполнительниц победу одержала Джазмин Салливан, а среди R&B исполнителем лидером стал The Weeknd.

В рамках BET Awards также были отмечены Уилл Смит и Зендея — их назвали лучшими актерами года. Фильм с участием Смита «Король Ричард» был отмечен в номинации «Фильм года».

Ежегодную премию вручает телеканал Black Entertainment Television. Традиционно номинантами премии являются афроамериканцы и представители национальных меньшинств США.

В прошлом году главным хип-хоп-артистом по версии BET Awards стал Lil Baby. Лучшим рэп-альбомом признали Call Me If You Get Lost, записанный Tyler, The Creator. Лучшей песней стал трек WAP, исполненный Карди Би и Megan Thee Stallion.

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Марина Погосян
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