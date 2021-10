Назван главный хип-хоп-артист года

Музыкальная премия BET Hip Hop Awards объявила победителей этого года. Об этом сообщает Billboard.

Главным хип-хоп-артистом был назван Lil Baby. Лучшим рэп-альбомом признали Call Me If You Get Lost, записанный Tyler, The Creator. Лучшей песней стал трек WAP, исполненный Карди Би и Megan Thee Stallion. Артистки также победили в номинациях «Лучшая коллаборация» и «Лучший клип».

В категории «Прорыв года» был отмечен Yung Bleu, а в номинации, связанной с текстами, на первом месте оказался J.Cole.

В прошлом году WAP была признана песней года по версии «Би-би-си». Хип-хоп-композиция заняла лидирующие позиции в различных хит-парадах в Европе и США, а также стала лидером по количеству запросов в Google. Второе место среди синглов года занял ремикс на трек Savage от Megan Thee Stallion и американской певицы Бейонсе. На третьей строчке — композиция People I've Been Sad французской исполнительницы Christine and the Queens.