В Москве прокомментировали идею отмены электросамокатов

Дептранс: Электросамокаты в Москве очень популярны

В Москве в начале сезона было совершено более 35 миллионов поездок на электросамокатах — этот вид транспорта в столице запрещать не нужно, стоит его урегулировать. Таким мнением в разговоре с агентством «Москва» поделился заместитель руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин.

По его словам, сферу аренды электросамокатов следует грамотно регулировать, вместо того, чтобы лишать жителей города возможности пользоваться этим видом транспорта. Главная задача — сделать поездки на самокатах максимально безопасными. В Москве еще в 2018 году четко регламентировали работу операторов, закрепив правила безопасности в договоре с городом. Также ввели автоматическое ограничение скорости движения самокатов и более 350 медленных зон.

В столице передвижение самокатов регулируется с помощью городских камер фото- и видеонаблюдения, а также введены номерные знаки и введена обязательная верификация пользователей через mos ID. Этот комплексный подход снижает аварийность: С начала года число аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) снизилось на 60 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Аварий, в которых пострадали дети, стало вполовину меньше.

Ранее электросамокаты полностью запретили в Благовещенске. Позже запрет затронул Елабугу в Татарстане.

Тем временем в Госдуме заявили, что полный запрет на использование электросамокатов вводить на федеральном уровне не планируется.