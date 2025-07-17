В Госдуме высказались о полном запрете электросамокатов

Федяев: Полный запрет на использование электросамокатов в РФ не планируется

Полный запрет на использование электросамокатов вводить на федеральном уровне не планируется, соответствующие решения могут принимать регионы индивидуально. Об этом ТАСС сообщил первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

Парламентарий уточнил, что в каждом регионе страны обстановка со средствами индивидуальной мобильности (СИМ) обстоит по-разному. Сейчас полномочия субъектов позволяют регулировать данные вопросы: местные власти могут сами вводить ограничения для СИМ, определять медленные зоны, полностью запрещать их использование.

В июле сообщалось, что в российском городе ввели запрет на прокат электросамокатов. Елабуга стала вторым российским городом, где они были полностью запрещены. Это решение объяснили тем, что местная инфраструктура не готова к обеспечению движения СИМ.

Первым городом, принявшим запрет на электросамокаты, стал Благовещенск. При этом его нарушение решили обложить рублем.