Рэп про «влажную киску» признан песней года

Песня WAP от американских рэперш Карди Би и Megan Thee Stallion признана композицией года по версии «Би-би-си», опубликовавшего рейтинг лучших синглов и альбомов 2020-го.

Отмечается, что хип-хоп-композиция, в припеве которой поется про «влажную киску», заняла лидирующие позиции в различных хит-парадах в Европе и США, а также стала лидером по количеству запросов в Google.

Второе место среди синглов года занял ремикс на трек Savage от Megan Thee Stallion и американской певицы Бейонсе. На третьей строчке — композиция People I've Been Sad от французской исполнительницы Christine and the Queens.

Альбомом года признан релиз Fetch The Bolt Cutters американской исполнительницы Фионы Эппл. На втором месте — уроженка Лос-Анджелеса Фиби Бриджерс с пластинкой Punisher. Третью строчку занял альбом Folklore от американской поп-звезды Тейлор Свифт.

В ноябре Карди Би стала женщиной года по версии музыкального журнала Billboard.