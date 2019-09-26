Фотограф неожиданно достал пенис перед рэпершей Карди Би в ходе фотосессии

Хип-хоп-исполнительница Карди Би назвала себя жертвой сексуальных домогательств. По словам артистки, к ней во время фотосессии для журнала начал приставать фотограф, передает The Independent в четверг, 26 сентября.

«Этот фотограф пытался за мной приударить, говорил: "Ты хочешь попасть в журнал?" А потом он вытащил свой член! Я так, ***** [черт подери], разозлилась», — поведала рэперша.

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По словам Карди Би, она остановила фотосессию и ушла, после чего рассказала о случившемся владельцу издания. «А он просто посмотрел на меня и сказал: "И что?"» — возмутилась она.

Артистка не уточнила название журнала и имена участников инцидента.

В сентябре 2018 года на вечеринке в Нью-Йорке Карди Би бросила туфлю в Ники Минаж и получила удар в лоб от телохранителя. Ее вывели с мероприятия с шишкой над глазом.

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