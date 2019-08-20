Актер из «Богемской рапсодии» пожаловался на домогательства пьяной женщины

Американский актер Рами Малек столкнулся с домогательствами пьяной поклонницы. Об этом он рассказал в интервью изданию GQ.

По его словам, недавно он шел по своим делам, когда почувствовал, что незнакомая женщина щупает его за ягодицы. В ответ артист лишь попросил ее остановиться.

Наибольшая популярность пришла к Малеку после фильма «Богемская рапсодия», за которую знаменитость удостоили «Оскара». Однако сам актер считает, что слава мало повлияла на него: «Восприятие людей могло измениться, но когда ты сидишь и разговариваешь со мной, то нет ничего таинственного. Я, черт возьми, не покрыт золотом».

В апреле шотландский актер Дэниэл Портман, известный по роли Подрика Пейна в сериале «Игра престолов», пожаловался на домогательства бабушек. Он признался, что после появления в шоу его часто начали трогать и хватать на улице. При этом, как правило, это были женщины гораздо старше 27-летнего артиста. Он выразил мнение, что иногда люди не могут отличить реальность от вымысла, и заключил, что «это не круто».

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