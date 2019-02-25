Завоевавшая «Оскар» звезда «Богемской рапсодии» рухнула со сцены

Актер Рами Малек упал со сцены в зрительный зал на церемонии вручения премии «Оскар». Артисту понадобилась помощь врачей, сообщает People в понедельник, 25 февраля.

37-летний Малек получил «Оскар» как лучший актер за роль Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия», байопике о рок-группе Queen. Он рухнул с подиума вместе со статуэткой.

Отмечается, что Малека сначала посадили в кресло в зрительном зале, а затем врачи отвели артиста в закулисное помещение. Его представитель отказался комментировать состояние актера.

Церемония вручения премии «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе ранее 25 февраля. «Богемская рапсодия» также завоевала награды в номинациях «Лучший монтаж», «Лучший звуковой монтаж» и «Лучший звук». Фильмом года признана «Зеленая книга» Питера Фаррелли.

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