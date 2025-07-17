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16:37, 17 июля 2025Наука и техника

Выявлена новая причина резкого ухудшения памяти в старости

Commun psychol: Нарушение слуха и чувство одиночества ускоряют когнитивный спад
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Потеря слуха в сочетании с чувством одиночества может значительно ускорять когнитивный спад у пожилых людей. К такому выводу пришли исследователи Женевского университета, проанализировав данные более чем 33 000 европейцев старше 50 лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Psychology.

Ученые использовали данные крупного проекта SHARE, в рамках которого каждые два года оцениваются здоровье, социальные связи и когнитивные способности участников из 12 стран Европы. Анализ показал: особенно быстрое ухудшение памяти наблюдалось у людей с нарушением слуха, которые не были социально изолированы, но при этом ощущали себя одинокими.

По словам авторов, именно субъективное чувство одиночества в таких случаях становится «ускорителем» когнитивного спада, даже если человек активно общается с окружающими. Потеря слуха при этом усиливает проблему, ограничивая возможность полноценного участия в беседах и социальных активностях.

Исследователи подчеркивают: профилактическая помощь при нарушениях слуха — например, своевременное использование слуховых аппаратов — может помочь снизить риск угасания памяти и защитить когнитивное здоровье пожилых людей.

Ранее ученые раскрыли, что музыка улучшает настроение и память, поэтому ее нередко применяют в терапии болезни Альцгеймера и деменции.

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