Озвучен средний бюджет для аренды квартиры в России

Экономист Цыганов: Квартиру в России можно арендовать в среднем за ₽26,5 тысяч

В первом полугодии 2025 года арендовать квартиру в России можно было за 26,5 тысячи рублей в месяц. Средний бюджет для съемного жилья озвучил заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов, пишет РИА Новости.

«Год назад арендаторы были готовы платить 24,5 тысячи рублей в месяц», — рассказал эксперт и отметил, что показатель увеличился на 2000 рублей. При этом наибольший спрос арендаторов в первой половине 2025 года пришелся на однокомнатные квартиры — их доля достигает 72,9 процента.

Двухкомнатными квартирами интересовались 22 процента россиян, а трехкомнатными — 4,9 процента, а вариантами с четырьмя и более комнатами — всего 0,3 процента.

Ранее россиянам назвали самые выгодные города для покупки жилья под сдачу в аренду. Лидером рейтинга оказалась Астрахань — доходность там достигает 9 процентов, а сложения окупятся через 11,2 года.

