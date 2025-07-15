Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:58, 15 июля 2025Экономика

Россиянам назвали самые выгодные города для заработка на жилье

«Мир квартир»: Выгоднее всего покупать квартиры для сдачи в аренду в Астрахани
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
Астрахань

Астрахань. Фото: Collection Maykova / Shutterstock / Fotodom

Выгоднее всего покупать квартиру для сдачи в аренду оказалось в Астрахани. Лучшие города для заработка на жилье назвали россиянам аналитики портала «Мир квартир» в своем исследовании.

Доходность от сдачи квартир, приобретенных в Астрахани, будет достигать 9 процентов годовых, а вложения окупятся за 11,2 года. Среди наиболее подходящих для инвестиций в недвижимость специалисты также отметили Нижний Тагил (8,6 процента и 11,7 года), Грозный (8,4 процента и 11,9 года), Череповец (8,2 процента и 12,3 года) и Хабаровск (8,1 процента и 12,3 года).

Наименее выгодно покупать квартиры под сдачу оказалось в Москве — они стоят слишком дорого, чтобы окупиться за счет аренды. «Их доходность в среднем составляет 3,8 процента годовых, а окупаемость — 26,4 года», — подсчитали аналитики.

Невыгодные показатели также получились в Белгороде (4,3 процента и 23 года), Санкт-Петербурге (4,9 процента и 20,4 года), Севастополе (5 процентов и 19,8 года) и Владивостоке (5,3 процента и 18,8 года).

Ранее россиянам пообещали снижение цен на вторичные квартиры. По прогнозам экспертов, готовое жилье может подешеветь на 2 процента в августе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Угольщики и лесопромышленники России заявили о кризисе. Их предприятия массово закрываются. Что стало причиной?

    Нью-йоркский метрополитен не выдержал ливней

    Фургон путешественника взорвался вместе с ним на пляже в Европе

    Собчак высказалась о попытке покушения на нее словами «сложно жить»

    Появились подробности об отравлении будущих прокуроров на банкете в российском городе

    Россия довела до максимума закупки ряда южнокорейских товаров

    Российским полицейским начали компенсировать взятки

    В РПЦ ответили на заявление Зеленского о крещении «Руси-Украины»

    Плюнувший в бургер клиента работник «Вкусно — и точка» заявил о страхе и угрозах расправы

    В Раде раскритиковали ушедшего в отставку премьера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости