Россиянам пообещали снижение цен на квартиры

Экономист Казова: Готовые квартиры в России подешевеют на 2 процента

Квартиры на вторичном рынке в России подешевеют на 2 процента в августе. Такую динамику цен на готовое жилье пообещала кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС Залина Казова, пишет «Газета.Ru».

Толчком к этому может стать снижение ключевой ставки с 21 до 20 процентов, а следовательно — смягчение условий по жилищным кредитам, которые станут более востребованными у россиян.

«На вторичном рынке прогнозируется небольшое облегчение ценовой нагрузки (примерно на 2 процента), связанное, во-первых, с изменением ключевой ставки, во-вторых, со снижением деловой активности в конце сезона отпусков, что в конечном итоге подтолкнет к небольшому росту спроса (примерно на 3-4 процента)», — рассказала Казова.

Ранее россиянам назвали способы купить жилье дешевле. Так, эксперты посоветовали обратить внимание на семейную, сельскую и IT-ипотеку, а также на возможность использовать для покупки жилья материнский капитал.