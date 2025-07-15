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16:18, 15 июля 2025Экономика

Россиянам пообещали снижение цен на квартиры

Экономист Казова: Готовые квартиры в России подешевеют на 2 процента
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Квартиры на вторичном рынке в России подешевеют на 2 процента в августе. Такую динамику цен на готовое жилье пообещала кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС Залина Казова, пишет «Газета.Ru».

Толчком к этому может стать снижение ключевой ставки с 21 до 20 процентов, а следовательно — смягчение условий по жилищным кредитам, которые станут более востребованными у россиян.

«На вторичном рынке прогнозируется небольшое облегчение ценовой нагрузки (примерно на 2 процента), связанное, во-первых, с изменением ключевой ставки, во-вторых, со снижением деловой активности в конце сезона отпусков, что в конечном итоге подтолкнет к небольшому росту спроса (примерно на 3-4 процента)», — рассказала Казова.

Ранее россиянам назвали способы купить жилье дешевле. Так, эксперты посоветовали обратить внимание на семейную, сельскую и IT-ипотеку, а также на возможность использовать для покупки жилья материнский капитал.

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