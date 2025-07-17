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16:49, 17 июля 2025Бывший СССР

Зеленский анонсировал новые перестановки во власти

Зеленский анонсировал перестановки в секторе безопасности и дипломатии
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые перестановки во власти. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Завтра продолжим переформатированием сектора безопасности. В понедельник обновим корпус украинской дипломатии — вместе с министром иностранных дел готовим соответствующие изменения. Также уже определил повестку дня двух следующих заседаний СНБО. Каждый день нужен результат для Украины», — написал он.

Ранее новый кабмин Украины не нашел кандидатуру на должность министра культуры. На это обратил внимание в социальных сетях депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

До этого Зеленский определил вице-премьера Ольгу Стефанишину на должность посла в Соединенных Штатах Америки. Он отметил, что в таком статусе Стефанишина будет работать до официального согласования ее кандидатуры Вашингтоном.

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