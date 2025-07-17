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16:08, 17 июля 2025Бывший СССР

На Украине не нашли министра культуры

Гончаренко: Новый кабмин не нашел кандидатуру на пост министра культуры Украины
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Drop of Light / Shutterstock / Fotodom  

Новый кабмин Украины не нашел кандидатуру на должность министра культуры. На это обратил внимание в социальных сетях депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Министра культуры, похоже, так и не нашли. [Премьер-министр Украины Юлия] Свириденко ничего на этот счет не озвучила», — заявил парламентарий.

В ранее опубликованном изданием «Страна.ua» списочном составе нового правительства, который на голосование в Раду подала Свириденко, должность министра культуры не упоминается. В составе прошлого кабмина Минкультуры возглавлял Николай Точицкий.

Ранее президент Владимир Зеленский предложил Раде назначить экс-премьера Дениса Шмыгаля министром обороны. Он поставил перед новым министром задачу нарастить долю используемого в Вооруженных силах Украины оружия с 40 до 50 процентов.

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