На Украине не нашли министра культуры

Гончаренко: Новый кабмин не нашел кандидатуру на пост министра культуры Украины

Новый кабмин Украины не нашел кандидатуру на должность министра культуры. На это обратил внимание в социальных сетях депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Министра культуры, похоже, так и не нашли. [Премьер-министр Украины Юлия] Свириденко ничего на этот счет не озвучила», — заявил парламентарий.

В ранее опубликованном изданием «Страна.ua» списочном составе нового правительства, который на голосование в Раду подала Свириденко, должность министра культуры не упоминается. В составе прошлого кабмина Минкультуры возглавлял Николай Точицкий.

Ранее президент Владимир Зеленский предложил Раде назначить экс-премьера Дениса Шмыгаля министром обороны. Он поставил перед новым министром задачу нарастить долю используемого в Вооруженных силах Украины оружия с 40 до 50 процентов.

