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16:33, 17 июля 2025Экономика

Путин напомнил о забранном Европой зерне

Путин: Европа забрала зерно, которое должны были получить развивающиеся страны
Кирилл Луцюк

Фото: Gleb Garanich / Reuters

То зерно, которое в рамках «черноморской инициативы» 2022 года должны были получить развивающиеся страны, Европа забрала себе. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Его процитировало РИА Новости.

Так он отреагировал на заявление главы Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрея Гурьева о том, что это зерно полагалось странам юга.

«А поехало в Европу», — констатировал глава государства.

В июле 2023 года Путин заявил, что зерновую сделку продлят только в случае, если западные страны выполнят российские требования, которые оговаривались при подписании «черноморской инициативы». Зерновая сделка прекратила действовать 18 июля того же года, после того как Россия вышла из нее.

О том, что все зерно, вывозимое с Украины, оказалось направлено не в развивающиеся беднейшие страны, а в страны Европейского союза, президент России говорил еще в сентябре 2022 года.

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