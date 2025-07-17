На Украине предупредили о скором масштабном наступлении России

CNN: Российские войска могут начать масштабное наступление в ближайшие дни

Российские войска могут начать масштабное наступление в ближайшие дни, в котором будут задействованы около 160 тысяч военных. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники из числа украинских официальных лиц.

«Предположительно, Россия находится в нескольких днях или неделях от начала усиленной летней наступательной операции, возможно, с использованием 160 тысяч военнослужащих, которые, по заявлениям украинских официальных лиц, сосредоточиваются вблизи линии фронта», — утверждается в публикации.

В материале отмечается, что Россия уже добилась небольших, но важных успехов на поле боя за последние две недели, заняв выгодные позиции для отсечения украинских войск в Покровске, Константиновке и Купянске. По данным канала, угрозы президента США Дональда Трампа ввести санкции в случае отсутствия перемирия через 50 дней дают России шанс «воспользоваться постепенными успехами последних недель».

Ранее российские военные начали окружать Купянск в Харьковской области с двух сторон.