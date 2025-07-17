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16:38, 17 июля 2025Из жизни

Огромного крокодила поймали на забитом отдыхающими пляже

NTK: В Мексике спасатели поймали огромного крокодила на пляже
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Freepik

В Мексике на забитом отдыхающими пляже поймали крокодила длиной 3,7 метра. Об этом сообщает Need To Know (NTK).

Огромную рептилию выловили из воды в городе Пуэрто-Вальярта, штат Халиско. Спасателям удалось схватить животное, перевязать ему пасть скотчем и вытащить на берег. За действиями сотрудников экстренных служб наблюдали многочисленные отдыхающие.

Представитель местного департамента гражданской обороны рассказал, что в операции по поимке крокодила участвовали шесть спасателей. Они использовали лодку и гидроцикл, чтобы вытащить огромную рептилию из воды. «Позже крокодила переместили в безопасное место, подальше от туристической зоны», — заявили в департаменте.

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Как пишет NTK, Пуэрто-Вальярта является популярным туристическим направлением. В 2024 году аэропорт города принял почти семь миллионов пассажиров.

Ранее сообщалось, что в США мужчина вырвал своего пса из пасти аллигатора. Собака получила серьезные травмы, но выжила благодаря усилиям ветеринаров.

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