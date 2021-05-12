Назван музыкальный артист десятилетия

Канадский рэпер Дрейк (настоящее имя — Обри Дрейк Грэм) назван музыкальным артистом десятилетия по версии Billboard. Об этом сообщается на сайте журнала.

В Billboard отметили, что, начиная с его студийного альбома Thank Me Later 2010 года, все пластинки Дрейка занимали высшие строчки в Billboard 200. Отдельные композиции хип-хоп-исполнителя около года сохраняли лидирующие позиции в чарте Billboard Hot 100. Дрейк — единственный сольный артист, который суммарно провел более 50 недель на первом месте рейтинга журнала.

На данный момент у 34-летнего музыканта имеется 27 наград от Billboard Music Awards — это абсолютный рекорд премии. Его главный конкурент в музыкальной индустрии, рэпер Канье Уэст, побеждал в номинациях от Billboard лишь пять раз.

В число лучших артистов с 2010 по 2020 год также вошла американская певица Тейлор Свифт, которой принадлежит рекорд по количеству наград среди женщин — 23 победы на премии Billboard Music Awards.

В январе сообщалось, что Дрейк стал самым популярным исполнителем в Spotify. Он преодолел рубеж в 50 миллиардов прослушиваний в стриминг-сервисе.