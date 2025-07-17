Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:44, 17 июля 2025Мир

Трамп напугал британцев больше терроризма и Китая

Politico: Действия Трампа напугали британцев больше терроризма и Китая
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Действия президента США Дональда Трампа напугали британцев больше терроризма и Китая. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на исследование компании J.L. Partners.

Отмечается, что доверие к Соединенным Штатам среди британцев резко упало за последние 12 месяцев. Доля британцев, которые заявляют, что доверяют ответственным действиям Америки в мире, снизилась с 53 процентов в 2024 году до всего лишь 38 процентов в 2025 году.

Газета обратила внимание, что резкие изменения произошли после возвращения Трампа в Белый дом. 33 процента опрошенных посчитали действия президента США более серьезными угрозами национальной безопасности, чем терроризм (32 процента) или усиление Китая (25 процентов).

«Только 31 процент британцев теперь считают США ближайшим союзником страны — на 23 процентных пункта меньше, чем 54 процентами в 2024 году», — сказано в публикации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине предупредили о скором масштабном наступлении России

    Избиение женщиной ребенка со словами «не ори» в российском детсаде попало на видео

    Захарова пригрозила Западу ответом из-за ударов Украины по России

    Бывший сотрудник ФСБ в составе банды похитил у россиян миллионы рублей

    В Москве прокомментировали идею отмены электросамокатов

    Россияне заявили о готовности построить отношения с фанатами одной культуры

    Зеленский анонсировал новые перестановки во власти

    Озвучен средний бюджет для аренды квартиры в России

    Захарова пригрозила правом России применить оружие против Германии в одном случае

    Трамп напугал британцев больше терроризма и Китая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости