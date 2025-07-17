Трамп напугал британцев больше терроризма и Китая

Politico: Действия Трампа напугали британцев больше терроризма и Китая

Действия президента США Дональда Трампа напугали британцев больше терроризма и Китая. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на исследование компании J.L. Partners.

Отмечается, что доверие к Соединенным Штатам среди британцев резко упало за последние 12 месяцев. Доля британцев, которые заявляют, что доверяют ответственным действиям Америки в мире, снизилась с 53 процентов в 2024 году до всего лишь 38 процентов в 2025 году.

Газета обратила внимание, что резкие изменения произошли после возвращения Трампа в Белый дом. 33 процента опрошенных посчитали действия президента США более серьезными угрозами национальной безопасности, чем терроризм (32 процента) или усиление Китая (25 процентов).

«Только 31 процент британцев теперь считают США ближайшим союзником страны — на 23 процентных пункта меньше, чем 54 процентами в 2024 году», — сказано в публикации.