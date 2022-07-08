В Германии указали на «тройную ловушку» Путина для Запада

Focus заявил, что Запад угодил в «тройную ловушку» Путина на Украине

Президент России Владимир Путин использует три важных козыря, которые позволяют ему грамотно выстраивать политическое взаимодействие с Западом на фоне кризиса на Украине. Об этом пишет немецкий журнал Focus.

Среди рычагов указаны газ, мирные переговоры и партнеры Москвы. По мнению автора статьи, Запад угодил в «тройную ловушку», а Россия оказалась в тактически выгодном положении. Он подчеркивает, что дипломатическая и экономическая изоляция России провалилась.

В качестве примера в публикации приводится встреча «Большой двадцатки». Отмечается, что не все страны-члены G-20 выступают с критикой в адрес России и ее специальной военной операции. Кроме того, автор указывает на зависимость Запада от российских энергоресурсов.

Ранее обозреватель The Washington post предрек провал украинской стратегии Запада. Журналист отметил, что в ее основе лежат два ключевых компонента: помощь Киеву и санкции против России. По мнению журналиста, нужно изменить баланс между ними.