The Washington Post: Западу необходимо скорректировать подход к украинскому конфликту

Западу необходимо скорректировать подход к украинскому конфликту, поскольку экономическая война против России не сработала настолько хорошо, насколько планировалось. Такое мнение выразил обозреватель The Washington Post Фарид Закария (Fareed Zakaria).

Журналист привел слова прусского военного теоретика Карла фон Клаузевица, который считал, что стратегия должна быть динамичной, постоянно меняться и обновляться. Он убежден, что Западу необходимо учесть это. В противном случае существующей стратегии угрожает провал, предрек Закария.

Он указал на то, что в основе украинской стратегии лежат два ключевых компонента. Во-первых, это обеспечение Киева оружием, боевой подготовкой и финансовой помощью. Во-вторых, введение жестких санкций против России. По мнению журналиста, баланс между этими двумя компонентами необходимо изменить, поскольку ограничения в отношении Москвы не дали нужного результата. В то же время Европа переживает худший энергетический кризис за последние 50 лет, обратил внимание Закария.

Ранее обозреватель The Hill заявил, что реакция на ситуацию на Украине стала второй ошибкой президента США Джо Байдена, которая ведет к стратегическому унижению НАТО. Первым провалом он назвал «позорное бегство» Соединенных Штатов из Афганистана.