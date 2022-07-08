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Экс-глава МИД Британии задумал выдвинуть свою кандидатуру на место Джонсона

Экс-глава МИД Британии Хант задумался о выдвижении своей кандидатуры на пост главы тори

Фото: George Cracknell Wright / Globallookpress.com

Бывший глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что задумался о выдвижении своей кандидатуры на пост лидера правящей Консервативной партии. Он выступил с таким предположением в интервью телеканалу Sky News.

Таким образом, экс-министр решил занять место бывшего премьера страны Бориса Джонсона. Во время интервью он заявил, что всего лишь не отрицает такой возможности, однако позднее Sky News со ссылкой на источники написали, что он «практически уверен» в своем выдвижении, так как поддержка его персоны среди консерваторов растет.

7 июля Борис Джонсон покинул пост премьер-министра страны и главы тори. Он принял такое решение из-за волны отставок членов британского правительства (посты покинули 53 чиновника) в связи со скандалом вокруг протеже Джонсона Криса Пинчера. Его обвинили в пьяных домогательствах к мужчинам. Сразу же после обнародования этой информации Пинчер сложил полномочия.

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Виктория Кондратьева
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