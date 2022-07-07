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Премьер Британии Джонсон объявил об отставке

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об отставке

Фото: John Sibley / Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покинул пост. Об этом политик объявил в четверг, 7 июля. Трансляцию ведет телеканал Sky News.

Он принял такое решение из-за политического кризиса и волны отставок членов британского правительства. «Причина, по которой я так упорно боролся последние несколько дней, чтобы продолжить выполнять свои обязанности, заключается не только в моем желании, но и в том, что я чувствовал свой долг, свою ответственность перед народом», — сказал Джонсон, добавив, что ему грустно отказываться от «лучшей работы в мире».

Политик также пообещал поддержать своего преемника и выразил уверенность в том, что Великобританию ждет «золотое» будущее.

Ранее в этот же день Джонсон встретился с королевой страны Елизаветой II и обсудил с ней свою отставку. Утверждается, что премьер заявил монаршей особе, будто сохранение должности — это любезность с его стороны.

Тогда же сотрудники Даунинг-стрит призвали его покинуть пост. Политик согласился с этим, однако заявил, что пробудет в должности премьера до избрания нового главы правящей партии к осени. По словам Джонсона, он хочет, чтобы новый лидер консерваторов был назначен к партийной конференции.

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30 июня стало известно, что протеже Джонсона, 52-летний заместитель координатора парламентской фракции Консервативной партии Великобритании Крис Пинчер был обвинен в пьяных домогательствах до мужчин. Сразу же после обнародования этой информации Пинчер сложил полномочия. Оказавшийся в центре очередного политического скандала премьер Британии говорил, что не оставит свой пост. В ответ на это 53 члена британского правительства ушли в отставку.

Известно, что занимаемую должность покинули министр судов и юстиции Джеймс Картлидж, министр развития технологий Крис Филп, министр пенсионного обеспечения Гай Опперман, министр науки Джордж Фриман, министр внутренней безопасности Дэмиан Хайндс и другие члены нижней палаты парламента, занимающие должности секретарей министерств и официальных торговых представителей.

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Варвара Кошечкина
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