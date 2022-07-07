В правительстве британского премьера Джонсона началась новая волна отставок

Sky News: число ушедших в отставку членов британского правительства достигло 53

Общее число членов британского правительства, которые сложили с себя полномочия и ушли в отставку из-за скандала с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и пьяных домогательств его протеже, бывшего замглавы МИД Криса Пинчера, достигло 53. О новой волне отставок сообщает телеканал Sky News.

На данный момент известно, что занимаемую должность покинули министр судов и юстиции Джеймс Картлидж, министр развития технологий Крис Филп, министр пенсионного обеспечения Гай Опперман, министр науки Джордж Фриман, министр внутренней безопасности Дэмиан Хайндс и другие члены нижней палаты парламента, занимающие должности секретарей министерств и официальных торговых представителей.

6 июля сообщалось, что менее чем за сутки более 30 сотрудников правительства Британии сложили с себя полномочия. Сам Джонсон заверил, что не покинет пост главы правительства Соединенного Королевства, несмотря на призывы членов кабмина.