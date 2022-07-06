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Джонсон ответил на призывы к его отставке

Премьер Британии Джонсон заявил, что не покинет пост в ответ на призывы к отставке

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не покинет пост главы правительства Соединенного королевства, несмотря на призывы членов кабмина. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Такое решение, по данным журналистов, Джонсон озвучил после встречи с группой членов своего кабинета на Даунинг-стрит. Уточняется, что они ранее прибыли в премьерскую резиденцию именно, чтобы убедить Джонсона освободить кресло ввиду нового скандала и череды отставок членов правительства.

В свою очередь, телеканал ITV News сообщает, что Джонсон потребовал от министров поддержать его и «сосредоточить усилия на достижении экономического роста» или же столкнуться с «хаосом борьбы за лидерство» в партии и давлением оппозиции, которая, по его словам, будет добиваться скорейшего проведения парламентских выборов.

Ранее стало известно, что в среду, 6 июля, сразу 35 сотрудников британского правительства ушли в отставку менее чем за сутки из-за скандала с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном и пьяных домогательств его протеже Криса Пинчера, бывшего замглавы МИД.

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Марина Совина
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