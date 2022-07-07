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Борису Джонсону сообщили об отставке

Mirror: сотрудники Даунинг-стрит сообщили премьеру Британии Джонсону об отставке

Фото: Frank Augstein / AP

Сотрудники Даунинг-стрит сообщили премьер-министру Британии Борису Джонсону об отставке. Об этом пишет Mirror.

По информации издания, глава правительства согласился покинуть пост, однако продолжит исполнять свои обязанности до октября, пока не будет избран новый лидер.

Кроме того, известно, что в четверг, 7 июля, Джонсон выступит с соответствующим заявлением.

Ранее сообщалось, что общее число членов британского правительства, которые сложили с себя полномочия и ушли в отставку из-за скандала с премьером и пьяных домогательств его протеже, бывшего замглавы МИД Криса Пинчера, достигло 53.

Так, менее чем за сутки более 30 сотрудников правительства страны сложили с себя полномочия. Сам Джонсон заверял, что не покинет пост главы правительства Соединенного Королевства несмотря на призывы членов кабмина.

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Варвара Кошечкина
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