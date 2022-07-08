Треть россиян понадеялись стать миллионерами через год

Почти треть опрошенных россиян выразили надежду стать миллионерами через год-два

Большинство опрошенных россиян хотели бы стать миллионерами, почти треть из них рассчитывают оказаться ими уже через год-два, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Росгосстрах Жизнь» и банком «Открытие» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Немного меньше людей планируют получить миллионы через полтора-три года, а каждый восьмой россиянин — через 10 лет или более. Доля тех, кто считает, что станет миллионером через полгода или раньше, составляет 5 процентов. При этом восемь процентов респондентов уже считают себя миллионерами.

Около 9 процентов не хотели бы становиться миллионерами по ряду причин. В основном люди отмечают необходимость «больших связей», которых у них нет. Так считают 39 процентов опрошенных россиян. Кроме того, одной из причин 29 процентов респондентов назвали нежелание ставить работу в приоритет и нарушать баланс между работой и личной жизнью. Россияне также не хотят быть миллионерами из-за отсутствия веры в себя (18 процентов), одной из причин также была названа лень (8 процентов).

Под словом «миллионер» опрошенные россияне подразумевали разное. Каждый пятый считает, что для получения этого статуса нужно обладать не менее 30 миллионами рублей. Еще 16 процентов называют миллионерами обладателей одного миллиона рублей, в то время как 15 процентов — одного миллиона долларов. Еще 15 процентов оценивают состояние миллионера в 5-10 миллионов рублей, 14 процентов — 10-20 миллионов рублей, 11 процентов — 2-5 миллионов рублей, 9 процентов — 20-30 миллионов рублей.

В целом самый простой способ разбогатеть, по мнению респондентов, — начать откладывать деньги, совмещать несколько работ, инвестировать в ценные бумаги, найти клад, получить наследство, вступить в брак с богатым человеком и выиграть в лотерею.

Ранее россияне назвали желаемый уровень зарплаты. В среднем они хотели бы зарабатывать 169 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом желаемая зарплата у опрошенных выросла на два процента.