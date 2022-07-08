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Бурятский цирк пригласили к участию в монгольском телешоу

Цирк Бурятии примет участие в монгольском телешоу

Фото: Getty Images

Государственный цирк Бурятии получил официальное приглашение на участие в конкурсе «Быть или не быть», который проводит монгольский телевизионный канал UBS. Об этом сообщается на сайте министерства культуры республики.

Согласно условиям конкурса, цирк сможет принять участие в первом и втором турах шоу дистанционно, отправив видеоматериалы своих выступлений. Если участники, по оценкам жюри, пройдут на следующий этап, то артисты поедут в Монголию для участия в третьем очном этапе конкурса, рассказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

«Для государственного цирка Бурятии — это новая возможность показать свое мастерство. Я думаю, что наши артисты раскроются по-новому, а для этого необходимый творческий потенциал есть», — считает директор цирка Бурятии Наталья Борисова.

Ранее сообщалось, что в селе Ацагат в Бурятии 15 и 16 июля пройдет этномузыкальный фестиваль «Голос кочевников-2022». Об этом пишет «Новая Бурятия». На трех сценах «Луна», «Солнце» и «Звезда» выступят более 200 музыкантов из Тывы, Калмыкии, Москвы, Татарстана, Читы, Иркутска, Бурятии, а также Казахстана и Монголии. Зрители также смогут сами продемонстрировать свои творческие способности.

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Сергей Истомин
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