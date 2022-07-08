В Бурятии пройдет этномузыкальный международный фестиваль

В бурятском селе Ацагат 15-16 июля пройдет музыкальный фестиваль «Голос кочевников-2022»

В селе Ацагат на территории туркомплекса «Степной кочевник» 15 и 16 июля пройдет этномузыкальный фестиваль «Голос кочевников-2022». Об этом пишет «Новая Бурятия».

Как сообщают организаторы, на трех сценах «Луна», «Солнце» и «Звезда» выступят более 200 музыкантов из Тывы, Калмыкии, Москвы, Татарстана, Читы, Иркутска, Бурятии, а также Казахстана и Монголии. В лайнапе уже заявлены «Танцы минус», Zoloto, Сироткин, Namgar, «Сезон Dождей», «Оммаж» (Татарстан), Teresa in the moon и Silhouette Thuesday (Монголия) и еще несколько десятков коллективов в самых различных жанрах от world music до nu metal.

Помимо прочего, на фестивале зрители смогут сами продемонстрировать свои творческие способности — на сцене «Звезда» представители школы «Сила музыки» создадут локацию с разными направлениями: «Открытый микрофон», мастер-классы по игре на музыкальных инструментах и конкурс для детей от семи до 11 лет «Голосок кочевников».

Гости фестиваля смогут остановиться на ночлег на территории туркомплекса в своей палатке. Кроме того, для всех желающих будет организован трансфер с Театральной площади Улан-Удэ.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ с 10 по 21 августа состоится пятый юбилейный «Байкальский танцевальный фестиваль» — в этом году он пройдет под эгидой сохранения природы. На мероприятии выступят артисты балета: выпускники разных поколений Бурятского республиканского хореографического колледжа имени Сахьяновой и Абашеева.