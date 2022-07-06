В Бурятии пройдет юбилейный «Байкальский танцевальный фестиваль»

Юбилейный «Байкальский танцевальный фестиваль» пройдет в Бурятии в августе

В Улан-Удэ с 10 по 21 августа состоится пятый юбилейный «Байкальский танцевальный фестиваль». Об этом сообщает «Байкал Daily».

Мероприятие проведут на разных площадках. В его рамках выступят артисты балета — выпускники разных поколений Бурятского республиканского хореографического колледжа имени Сахьяновой и Абашеева.

Пятый «Байкальский танцевальный фестиваль» пройдет под эгидой сохранения природы. Организаторы хотят донести до зрителей важность экологического поведения и передать страдания природы, которые причиняет ей человек. Тематические фотографии и инсталляции можно будет увидеть на фотовыставке в ТРЦ «‎Форум»‎ с 10 августа, она продлится до 19 числа.

18 августа состоится гала-концерт «Baikal Dance Festival». На сцене театра оперы и балета покажут постановки ведущих российских и зарубежных хореографов, номера классической и современной хореографии. Главным событием гала-концерта станет открытие фонда помощи артистам балета «Балет Бурятии». С 20 по 21 августа в Гремячинске будет работать форум фестиваля.