Минобороны рассказало о судимых за грабежи и насилие работниках разведки Украины

Минобороны заявило, что работники разведки Украины были ранее судимы за разбои и грабежи

Минобороны России рассказало, что некоторые из работников Главного управления разведки министерства обороны Украины были ранее судимы за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает РИА Новости.

«По имеющейся достоверной информации, многие сотрудники Главного управления разведки министерства обороны Украины наркозависимы и имеют "богатое" криминальное прошлое», — сказал Мизинцев. Таким образом, под «крышей» Вооруженных сил Украины (ВСУ) «легально спрятались отъявленные рецидивисты», указал он.