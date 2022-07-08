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Полиция задержала укравших деньги у матери погибшего на Украине военного россиян

Полиция Казани задержала укравших деньги у матери погибшего на Украине военного мошенников

Фото: Nikolay Gyngazov/ Globallookpress.com

Полиция Казани задержала четырех россиян, которые подозреваются в телефонном мошенничестве и краже денег. В том числе злоумышленники похитили пособия у матери военнослужащего, погибшего в ходе спецоперации на Украине, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ее слова приводит РИА Новости.

Она отметила, что женщине позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками Банка России. Они предложили ей застраховать расчетные счета из-за якобы произошедшей утечки данных.

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Пострадавшая под контролем мошенников в течение нескольких дней снимала средства и переводила их злоумышленникам, всего было украдено более 12,7 миллиона рублей, среди них выплаты членам семей погибших военных, личные сбережения и кредитные средства, пояснила Волк.

Официальный представитель МВД добавила, что женщина обратилась в полицию, было возбуждено уголовное дело. Полицейские задержали четырех жителей Казани в возрасте от 20 до 22 лет, в ближайшее время следствие обратится в суд для избрания им меры пресечения.

Волк указала, что задержанные организовали штаб в арендованной квартире, где координировались операции по обналичиванию и переводу денег. При обыске было изъято 50 мобильных телефонов, 250 сим-карт и около 380 банковских карт. В настоящее время расследование дела продолжается.

Ранее в Санкт-Петербурге и Ленинградской области правоохранители задержали мужчину и двух женщин по подозрению в мошенничестве в отношении пенсионеров.

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Марина Совина
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