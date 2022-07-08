У центра Млечного Пути нашли крупное облако органики

Внутри молекулярного облака у центра Млечного Пути нашли молекулярных предшественников РНК

Группа исследователей из Испании, Японии, Чили, Италии и США показали, что у центра Млечного Пути, внутри молекулярного облака G+0,693-0,027 (G+0,693), находится крупное скопление нитрилов. Нитрилы представляют собой класс органических молекул с цианогруппой и считаются предшественниками рибонуклеотидов, из которых состоит РНК. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Astronomy and Space Sciences.

Ученые провели спектрометрические наблюдения молекулярного облака G+0,693 с помощью двух испанских радиотелескопов — 30-метрового IRAM и 40-метрового Yebes. Облако имеет диаметр около трех световых лет и температуру три тысячи кельвинов, а его масса в тысячу раз больше массы Солнца. G+0,693 располагается в районе газопылевого облака Стрелец B2 в 120 парсеках от центра Млечного Пути. Оно представляет интерес для астрономов как один из самых богатых источников органических соединений, содержащих азот, в межзвездной среде.

Предыдущие исследования уже выявили в G+0,693-0,027 несколько азотсодержащих соединений, в том числе цианоацетилен (HC3N), ацетонитрил (CH3CN), цианамид (NH2CN), цианометил (H2CCN), цианометанимин (HNCHCN) и цианомидил (HNCN). В дополнение к ним ученые нашли циановую кислоту (HOCN), признаки гликолонитрила (HOCH2CN) и цианоформальдегида (HCOCN). Кроме того, впервые в межзвездной среде был обнаружен цианоацетальдегид (HCOCH2CN). Ученые также сообщили о присутствии нитрилов цианопропина (CH3CCCN), цианоаллена (CH2CCHCN) и пропаргилцианида (HCCCH2CN), из которых два последних уже встречались астрономам в молекулярном облаке Тельца TMC-1.

Нитрилы преобразуются в различные химические соединения, в том числе амиды, карбоновые кислоты, сложные эфиры, а также амидины — азотистые производные карбоновых кислот. Считается, что гликолонитрил и цианоацетальдегид активируют синтез более сложных молекул, имеющих пребиотическое значение, например, аденина и цитозина, которые входят в состав ДНК и РНК.

В настоящее время в G+0,693 нет процессов звездообразования, однако в будущем облако может стать местом рождения новых звезд и планетных систем. В этом случае нитрилы могут быть захвачены протопланетными дисками и впоследствии включаться в планетезимали и такие объекты, как кометы и астероиды.

Лабораторные эксперименты, моделирующие метеоритные удары, показали, что значительная часть молекул могла попасть ​​на раннюю Землю в неповрежденном виде. Оказавшись на поверхности планеты в подходящих физико-химических условиях, нитрилы могли запустить химические процессы, которые привели к зарождению жизни.