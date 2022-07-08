В Иркутской области пройдет фестиваль «Новые огни на Байкале»

Фестиваль «Новые огни на Байкале» пройдет в Иркутской области с 24 по 27 июля

В городе Байкальск Иркутской области с 24 по 27 июля пройдет первый ежегодный фестиваль «Новые огни на Байкале». Об этом сообщает IrkutskMedia.

В эти же дни состоится финал второго сезона одного из самых масштабных вокальных конкурсов страны «Новые огни».

Среди гостей указаны Оксана Ковалевская («Краски»), золотой состав «Стрелок», «Тотал», Наталья Гулькина, Юлия Лебеда, Максим Завидия, Наталья Соловей, Саша Попов.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ с 10 по 21 августа пройдет пятый юбилейный «Байкальский танцевальный фестиваль».

Мероприятие проведут на разных площадках. В его рамках выступят артисты балета — выпускники разных поколений Бурятского республиканского хореографического колледжа имени Сахьяновой и Абашеева. Фестиваль пройдет под эгидой сохранения природы. Организаторы хотят донести до зрителей важность экологического поведения.